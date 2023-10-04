Sancaktepe'de Üç Kardeşin İnşaat Çukurunda Ölü Bulunması

Sancaktepe'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 3 erkek kardeşin cansız bedenleri bir inşaat çukurunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sancaktepe'de üç küçük kardeşin bir inşaat çukurunda ölü bulunması ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sancaktepe'de evlerinin önünde oynarken aniden ortadan kaybolan 7, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 erkek kardeşten pazartesi akşamından beri haber alınamıyordu. Arama çalışmalarının 34. saatinde acı haber geldi. Çocukların cansız bedenleri kayboldukları yerden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir inşaatın temelinde bulunurken, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - İSTANBUL