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Sancaktepe'de Ters Yönden Gelen Araçla Kafa Kafaya Çarpışma: 6 Yaralı

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Sancaktepe'de ters yönden ilerleyen bir araç ile seyir halindeki bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ikisi çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sancaktepe'de ters yönden ilerleyen bir araç ile seyir halindeki bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ikisi çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İstanbul'un Sancaktepe İlçesi, Osmangazi Mahallesi, Atayolu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Ford marka 34 AFC 583 plakalı otomobil cadde üzerinde ters yönde ilerlediği sırada, kendi istikametinde seyir halinde olan 34 EY 0253 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 AFC 583 plakalı araçta ikisi çocuk dört kişi, 34 EY 0253 plakalı araçta ise iki kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti. Kazada ikisi çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, trafiği kontrollü şekilde ilerletti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Erol Gedik, "Burada devamlı aynı kazalar oluyor. Can kaybı da oluyor. Bakıyorsun yine aynı, hiç değişen bir şey yok. Bu kazada da kafa kafaya çarpıştılar. 6 yaralı var, 2 çocuk, 4 yetişkin. Buraya ışık lazım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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