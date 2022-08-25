Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sancaktepe'de tartıştığı akrabasını bıçaklayan saldırgan yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Sancaktepe'de tartıştığı akrabasını bıçaklayan saldırgan yakalandı İstanbul(İha) Sancaktepe'de iki şahıs arasında çıkan tartışmanın sonucunda şahıslardan biri tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaraladı.

Sancaktepe'de tartıştığı akrabasını bıçaklayan saldırgan yakalandı

İSTANBUL - İstanbul(İha) Sancaktepe'de iki şahıs arasında çıkan tartışmanın sonucunda şahıslardan biri tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Basında da yer alan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. H.B. isimli şahsın tartıştığı eniştesi R.T. tarafından bıçaklandığı ve saldırganın aynı gün polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

Sancaktepe'de dün 11.45 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde meydana gelen olayda, H.B. isimli şahıs R.T. isimli şahıs tarafından kesici aletle yaralandı. R.T. isimli şüpheli şahıs aynı gün polis tarafından yakalandı.

Basında da yer alan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda olay günü H.B. isimli şahsın eniştesi R.T. ile kavga ettiği ve aralarında yaşanan arbedenin devamında olayın meydana geldiği öğrenildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve "kasten yaralama" suçundan 25 Ağustos tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - 3. Sayfa

Sancaktepe İstanbul 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title