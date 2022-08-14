Sancaktepe'de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu Sancaktepe'de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu Sünnet düğünündeki tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı Sancaktepe'de sünnet düğününde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sancaktepe'de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu Sünnet düğünündeki tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı İSTANBUL - Sancaktepe'de sünnet düğününde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olay, geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 aileden birinin sünnet düğününden gelen gürültüden rahatsız olan diğer aile, sünnet düğününde bulunan kalabalığa saldırdı. Tartışmayla başlayan olay alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırabildi. Çıkan kavgada 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor Sancaktepe kavga 3. Sayfa Haberler

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