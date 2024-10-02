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Sancaktepe'de Soğuk Hava Deposunda Yangın

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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve dron görüntüleriyle kaydedildi. Yangın, sabah saatlerinde meydana gelirken, alevlerin rüzgarla yayılması sonucu dumanlar gökyüzünü kapladı.

Sancaktepe'de soğuk hava deposundaki yangın böyle görüntülendi

İSTANBUL - Sancaktepe'de soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yanan depo ve yükselen dumanlar dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, Sancaktepe'de bir soğuk hava deposunda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, yanan depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, soğuk hava deposunun yanma anı dron ile havadan görüntülendi.

Sancaktepe'de Soğuk Hava Deposunda Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa

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