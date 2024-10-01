Sancaktepe'de Soğuk Hava Deposunda Yangın

Sancaktepe'de 10 bin metrekare büyüklüğündeki soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Sancaktepe Merve Mahallesi Uzungöl Caddesi bulunan 10 bin metrekare büyüklüğündeki soğuk hava deposunda meydana geldi. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm iş yerini sardı. Depodan yükselen dumanlar bir anda gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 58 itfaiye aracı ve 155 itfaiye personeli yangına müdahale etti. Alevler itfaiyenin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangın ölen ya da yaralanan olmazken, soğuk hava deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangına ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL