İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Sancaktepe'de suç örgütlerine silah temin ettiği, silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda G.P. isimli şüpheli suçüstü yakalanırken, evde 264 tabanca gövdesi ile 37 şarjörün yanı sıra yüzlerce silah parçası ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın göreve geldiği günden bu yana sokak çetelerine ve yasa dışı silah ticaretine karşı operasyon ve denetimleri artırma talimatı doğrultusunda hareket eden İstanbul polisi, bir silah kaçakçılığı şebekesini daha çökertti. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen 27 yaşındaki G.P.'yi yakın takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında geniş kapsamlı çalışma başlatan emniyet ekipleri, silah ticareti yaptığı belirlenen G.P.'nin Sultanbeyli ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi. Evin çevresinde tedbir alan polis, yılın son gününde eve operasyon düzenledi. Savcılık tarafından verilen arama ve el koyma kararının ardından yapılan baskında, şüpheli silah imalatı yaparken suçüstü yakalandı.

Zanlı gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise 264 tabanca gövdesi, 37 şarjör, 17 tane namlu takılı gövde, 800 gerdel yayı, 500 icra mili ve bin adet tetik tertibatından oluşan silah parçaları ele geçirildi. Evin odalarını silah atölyesine çeviren şüpheli G.P., sorgulanmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün mahkemeye çıkarılan silah kaçakçısı, "6136 SKM" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL