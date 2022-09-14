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Sahte para ile televizyon satın alan şahıs kamerada

3. Sayfa Haberleri

Sahte para ile televizyon satın alan şahıs kamerada Sancaktepe'de internet üzerinden verdiği ilan ile televizyonunu bir kişiye satan vatandaş, şahıstan aldığı 9 adet 200 TL'lik banknotların sahte olduğunu anlayınca polise başvurdu.

Sahte para ile televizyon satın alan şahıs kamerada

İSTANBUL - Sancaktepe'de internet üzerinden verdiği ilan ile televizyonunu bir kişiye satan vatandaş, şahıstan aldığı 9 adet 200 TL'lik banknotların sahte olduğunu anlayınca polise başvurdu. Polis tarafından yakalanan şahsın üzerinden sahte 5 bin TL çıktı.

Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesinde, 10 Eylül tarihinde yaşanan olayda, V.C. isimli vatandaş elinde bulunan televizyonu internet üzerinden anlaştığı bir kişiye sattı. V.C., televizyon karşılığında aldığı 9 adet 200 TL'lik banknotların sahte olduğunu anlayınca polise başvurdu.

İnceleme başlatan polis, şahsın ticari taksi ile gelerek V.C. ile buluştuğunu, alışveriş sonrası aynı araçla olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Kimlik bilgileri tespit edilen, M.Ç.isimli şahıs 11 Eylül tarihinde Yenidoğan Mahallesinde polis tarafından yakalandı. Şahsın üzerinden 5 bin TL sahte nakit para çıkarken, suç unsuru televizyon da ele geçirildi.

Şahsın yapılan sorgulamasında; parada sahtecilik ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan M.Ç. isimli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Sancaktepe 3. Sayfa Haberler

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