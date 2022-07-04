Sancaktepe'de ruhsatsız tabancalar çakar denetimine takıldı
- Güncelleme:
Sancaktepe'de ruhsatsız tabancalar çakar denetimine takıldı Sancaktepe'de çakar denetiminde ruhsatsız tabanca yakalattılar Sancaktepe'de polis ekipleri, usulsüz çakar kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Sancaktepe'de ruhsatsız tabancalar çakar denetimine takıldı
Sancaktepe'de çakar denetiminde ruhsatsız tabanca yakalattılar
İSTANBUL - Sancaktepe'de polis ekipleri, usulsüz çakar kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan araç içerisindeki iki şüpheli üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz Cuma günü usulsüz çakar kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında usulsüz çakar kullandığı tespit edilen araç sürücüleri tek tek durduruldu. Araçtan indirilerek üst araması gerçekleştirilen E.Ö. ile A.D. isimli şahıslar üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca çıktı. Şüpheli şahıslar olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelilere "İzinsiz Tepe Lambası-Siren Tertibatı Kullanmak" suçundan toplamda 3 bin 646 lira idari para cezası kesildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.