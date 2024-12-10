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Sancaktepe'de Poşete Konulup Çöpe Atılan 11 Yavru Köpek Kurtarıldı

Sancaktepe'de Poşete Konulup Çöpe Atılan 11 Yavru Köpek Kurtarıldı
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Sancaktepe'de bir vatandaş, çöp konteynerinde ağzı bağlı bir poşet içinde 11 yavru köpek buldu. 4 köpek telef olurken, 7'si kurtarılarak hayvansever tarafından evde bakılmaya başlandı.

Sancaktepe'de çöp konteynerinden gelen sesleri duyan vatandaş, ağzı bağlanmış poşet içerisinde 11 yavru köpeğin olduğunu gördü. Hayvansever vatandaş köpeklerden 7'sini kurtarıp evinde beslemeye başlarken 4 köpek ise telef oldu. Poşete konulup çöp konteynerine atılan yavru köpeklerin konteynerden kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Sancaktepe'de Eyüp Sultan Mahallesi Sima Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Evinden çöp atmak için sokağa çıkan Ayşe Karlangıç isimli vatandaş, çöpünü atacağı esnada konteyner içerisinden gelen sesleri fark etti. Karlangıç, seslerin geldiği ağzı kapalı market poşetini açtığında ise poşet içerisinde 11 yavru köpek olduğunu gördü. Yeni doğmuş ve göbek bağları vücutlarında bulunan köpeklerden 4'ünün telef olduğu görülürken diğer 7 köpeğin ise baygın vaziyette olduğu görüldü. Karlangıç, evine aldığı 7 köpeği kalorifer peteğinin yanına koyarak ve saç kurutma makinesiyle sıcak hava vererek ısıtmaya çalıştı. Hayvansever Karlangıç ayrıca pet shoptan aldığı süt ve mama ile köpekleri beslemeye başladı. Vatandaşın köpekleri konteyner içerisinden çıkardığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Poşetin ağzını 4, 5 defa bağlamışlar"

Konteyner içerisine ağzı bağlanmış poşetle atılan köpekleri bulan Ayşe Karlangıç, "Çöp atarken bir ses duydum. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Sesler devam edince biraz daha kurcaladım ilk etapta kedi zannettim. Çöp içerisindeki poşetin hareket ettiğini fark ettim. Demir çubuk yardımıyla poşeti çöpten çıkarttık. Poşetin ağzını 4-5 defa bağlamışlar, vicdansızlar. Poşeti açınca içerisinden 11 tane yavru köpek çıktı. 4 tanesi öldü. Geriye yaşayan 7 tane kaldı. Orada o şekilde bırakamadım evime getirdim. Gıdalarını verdim vücutlarını ısıtmaya çalışıyorum. Göbek bağları bile düşmemiş. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Hayvanlar için bir bakım alanı bulunana kadar ben bakacağım. Bu hayvanlara anne sütü alması lazım. En azından daha iyi beslenir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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