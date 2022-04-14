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Sancaktepe'de park halindeki tır yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sancaktepe'de park halindeki tır yandı Sancaktepe'de tır satışı yapan bir iş yerinin otoparkında park halinde bulunan tır belirlenemeyen bir nedenle yandı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de park halindeki tır yandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de tır satışı yapan bir iş yerinin otoparkında park halinde bulunan tır belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yangın sonrası yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, saat 00.10 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan tır satışı yapan bir iş yerinin otoparkında park halinde bulunan tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı. Alevler kısa sürede tüm tırı sararken çevredekiler hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan tırı güçlükle söndürebildi. Yaşanan olayda can kaybı bulunmazken yanan tır kullanılamaz hale geldi. Alevlerin otopark içerisinde bulunan diğer tırlara sirayet etmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Sancaktepe'de park halindeki tır yandı

Sancaktepe'de park halindeki tır yandı

Sancaktepe'de park halindeki tır yandı

İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sancaktepe, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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