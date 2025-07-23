Sancaktepe'de Park Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı

Sancaktepe'de Park Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı
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Sancaktepe'de park halinde bulunan bir kamyonda çıkan yangın, kısa sürede boş alandaki otlara sıçrayarak paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Sancaktepe'de park halindeki bir kamyonda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede boş arsada bulunan otlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Köşem Caddesi üzerinde öğle saatlerinde, 34 HD 1305 plakalı nakliye firmasına ait park halindeki bir kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm kamyonu saran alevler, boş arsada bulunan otluk alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi.

Serkan Bayrakçı isimli bir vatandaş, "Buraya geldiğimde dumanı gördüm. Yanan kamyon alevler içindeydi. ya içinde bir çakmak patladı ya da şaseden kaynaklandı diye tahmin ediyorum ama kesin bir bilgimiz yok. Alevler yandaki boş alana sıçradı. Oradaki otlar da tamamen yandı. İtfaiye yangını söndürdü" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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