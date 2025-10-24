Haberler

Sancaktepe'de Otoyolda Kaza: 1 Yaralı

Güncelleme:
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi ve sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkii Şile istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte hızla ilerleyen 34 HFZ 029 plakalı Seat marka otomobil, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik aracın kaldırılmayla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Arkadan süratle makas atarak geliyormuş"

Tırın sürücüsü Sedat Gümüştaş, "Ben de olayın farkına varmadım yanımdaki dur dedi, meğerse araba girmiş altımıza. Ben normal yolumda seyir halindeydim. Arkadan süratle makas atarak geliyormuş, başka bir araçla yarışıyormuş. O kurtarmış, bu arkadaş kurtaramamış" dedi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
