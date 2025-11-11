Haberler

Sancaktepe'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Güncelleme:
Sancaktepe'de seyir halindeki bir otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan yük dolu motosiklete çarpıştı. Motosiklet sürücüsü M.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sancaktepe'de seyir halindeki bir otomobil ile yaya geçidinden geçmeye çalışan yük dolu motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. yaralandı.

Kaza, Sancaktepe Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen binek otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan yük dolu motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.K. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
