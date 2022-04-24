Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol üzerinde bulunan orta refüje çarptıktan sonra yan yattı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı

İSTANBUL - Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol üzerinde bulunan orta refüje çarptıktan sonra yan yattı. Kaza sonucu yabancı uyruklu otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay 23.45 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Sekmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 53 ABU 330 plakalı yabancı uyruklu olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan orta refüje çarparak yan yattı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan 1 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan yabancı uyruklu otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası cadde üzerinde araç trafiği oluşurken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - 3. Sayfa

Sancaktepe, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title