Sancaktepe'de ölü bulunan baba ve 3 çocuğun cenazeleri adli tıptan alındı

Sancaktepe'de site içerisinde bulunan bir dairede cesetleri bulunan 3 çocuk ile babalarının cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Sancaktepe'de site içerisinde bulunan bir dairede cesetleri bulunan 3 çocuk ile babalarının cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazelerin, işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya götürüleceği ve Ceylanpınar'da defnedileceği öğrenildi.

Olay, dün Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan dairede yaşanmış ve Mehmet A., çocukları Berat, Büşra ve Yusuf Efe A'nın cansız bedenleri bulunmuştu. Olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından aile yakınlarına teslim edildi. Yakınları tarafından alınan 3 çocuk ve babalarının cenazelerinin memleketleri Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesi Yüksektepe köyüne götürüleceği ve burada defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, cenazeleri teslim alan yakınları ise sinir krizi geçirerek, ayakta durmakta zorluk çekti. - İSTANBUL