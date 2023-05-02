Sancaktepe'de mobilya atölyesindeki yangın böyle görüntülendi
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Sancaktepe'de mobilya atölyesindeki yangın böyle görüntülendi Sancaktepe'de mobilya atölyesinde yangın çıktı Sancaktepe'de 4 katlı mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Sancaktepe'de mobilya atölyesindeki yangın böyle görüntülendi
Sancaktepe'de mobilya atölyesinde yangın çıktı
İSTANBUL - Sancaktepe'de 4 katlı mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın çıkan mobilya atölyesi havadan görüntülendi
Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesinde bulunan 4 katlı mobilya atölyesinde binanın çatısında saat 16.09'da yangın çıktı. İtfaiye ekipleri atölyedeki yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Öte yandan yanan atölye havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.