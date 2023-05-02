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Sancaktepe'de mobilya atölyesinde yangın

Sancaktepe'de mobilya atölyesinde yangın

3. Sayfa Haberleri

Sancaktepe'de 4 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Sancaktepe'de 4 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı mobilya atölyesinde binanın çatısında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri atölyedeki yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiyenin çalışmalarıyla söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sancaktepe Osmangazi 3. Sayfa Haberler

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