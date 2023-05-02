Sancaktepe'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Sancaktepe'de 4 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesinde bulunan 4 katlı mobilya atölyesinde binanın çatısında saat 16.10 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri atölyedeki yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. İtfaiyenin çalışmaları ile yangın söndürüldü.