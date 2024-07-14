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Sancaktepe'de Kuyumcu Soygunu Güvenlik Kamerasında

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Sancaktepe'de bir kuyumcuya silahla giren 3 kişi, kuyumcuyu vurarak altınları çalıp kaçmıştı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sancaktepe'de bir kuyumcuya silahla giren 3 kişi, kuyumcuyu vurarak altınları çalıp kaçmıştı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Sancaktepe Ankara Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 10.00 sıralarında yaşanmıştı. Kiraladıkları Mercedes marka otomobil ile kuyumcu dükkanına gelen maskeli 3 şahıs, çıkardıkları otomatik silahları kuyumcuya doğrultarak vitrindeki bir miktar altını gasp etmişti. Kuyumcu Nurettin Mengühan'ı dizlerinden vurarak yaralayarak hırsızlar, otomobile binerek kaçmıştı.

Silahlı soygun anı kamerada

Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, maskeli 3 şahsın ellerinde silahla kuyumcuya girdikleri, şahıslardan birinin vitrinde bulunan altınları toplayarak çantaya doldurduğu, ardından dükkandan kaçarak otomobile binip uzaklaştıkları görülüyor. Şüphelilerin arabaya bindikleri sırada kuyumcunun yanında bulunan oğlunun da silahla hırsızlara ateş açtığı yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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