Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 2 yaralı Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 4 metre yükseklikten şarampole düştü. Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 2 yaralı İSTANBUL - Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 4 metre yükseklikten şarampole düştü. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay saat 02.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Atayolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücüsünün idaresindeki 34 EY 8148 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki 4 metre yükseklikten şarampole düştü. Kaza sonucu aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu araç içinde sıkıştı. Sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk Sancaktepe Tragger 3. Sayfa Haberler

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