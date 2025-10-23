Sancaktepe'de Kız Kaçırma Tartışması Kanlı Bitti: 3 Ölü

Sancaktepe'de 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gece Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında 'kız kaçırma' anlaşmazlığı bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mahir G. (45) isimli şahıs, karşısında bulunan kişilere silahla ateş etti. Olayda 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mahir G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Şahsın üzerinde olayda kullandığı silah da ele geçirilirken, hakkında 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Mahir G., M.G. ve bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli serbest bırakılırken, Mahir G. ile M.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL