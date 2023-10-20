Sancaktepe'de Kamyon Gaspı ve Kaza: Jandarma İnceleme Başlattı

Sancaktepe'de alkollü bir şahıs tarafından gasp edilen kamyon, 14 aracı ezerek 2 polis memuru ve birçok vatandaşı yaraladı. Şüphelinin iş yerinde jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Sancaktepe'de gasp ettiği kamyon ile 2 polis memuruna ve birçok vatandaşa çarparak yaralanmasına neden olan ve 14 aracı ezen şüphenini iş yerinde jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, alkollü Sezgin A., Sancaktepe ilçesinde bulunan bir hafriyat kamyonunu gasp ederek 150 kilometre hızla polis araçlarının da aralarında bulunduğu 14 aracı ezdi. 2 polis memurunun ve birçok vatandaşın yaralanmasına neden olan şüphelinin iş yerinde jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Anne ve babasının bulunduğu araca da çarparak yaralanmalarına sebep olan Sezgin A., sabah saatlerinde yakalanarak polis ekipleri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahsın anne ve babasının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis aile fertlerini ifadelerini almak için karakola götürdü. - İSTANBUL