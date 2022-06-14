Sancaktepe'de iş yerlerinden 220 bin TL'lik hırdavat çalan şahıslar yakalandı - Haberler

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Sancaktepe'de iş yerlerinden 220 bin TL'lik hırdavat çalan şahıslar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sancaktepe'de iş yerlerinden 220 bin TL'lik hırdavat çalan şahıslar yakalandı Sancaktepe'de girdikleri iki iş yerinden 220 bin TL değerinde hırdavat malzemesi çalan iki şahsın kimliği, yapılan parmak izi araştırmalarında tespit edildi.

Sancaktepe'de iş yerlerinden 220 bin TL'lik hırdavat çalan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de girdikleri iki iş yerinden 220 bin TL değerinde hırdavat malzemesi çalan iki şahsın kimliği, yapılan parmak izi araştırmalarında tespit edildi. Şahıslar polis tarafından yakalandı. Şahıslardan birinin yakalandığı depoda yapılan aramada, toplam 1 kilo 393 gram narkotik madde, 2 adet spiral makine, 3 adet hilti, 85 kg ağırlığında bağlantı aparatları ele geçirildi.

Sancaktepe'de 5 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinde iki farklı mahallede iş yerlerine giren iki şahıs yaklaşık piyasa değeri 220 bin TL olan hırdavat malzemesi çaldı. Polis tarafından olay yerlerinde yapılan parmak izi araştırmalarında, şahısların F.Ç. ve M.B. isimli şüpheli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar 12 Haziran tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. M.B. isimli şahsın yakalandığı depo içerisinde yapılan aramalarda; 54 parça halinde satışa hazır halde toplam 1 kilo 393 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi ile hırsızlık olayları sonucu elde edildiği değerlendirilen 2 adet spiral makine, 3 adet hilti, 85 kg ağırlığında bağlantı aparatları, 5 adet elektrikli testere, 2 adet 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi.

Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Konu ile ilgili yakalanan F.Ç. ve M.B. isimli şüpheli şahıslar, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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