Son dakika haber! Sancaktepe'de iki servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Sancaktepe'de işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu kaza meydana geldi. İki servis aracının kontrolsüz kavşağa girmesi kazaya neden oldu.

Olay, sabah saat 07.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, işçileri taşıyan iki servis aracı kontrolsüz şekilde kavşağa girince çarpıştı. Kaza yapan 34 LAK 937 araç sahibi Şemsettin Hatipoğlu kavşaktan dönmeye çalışırken, 34 LLV 496 plakalı Kemal Dağ kontrolündeki servis aracının da kavşağa kontrolsüz girmesi sonucu iki araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından 34 LLV 496 plakalı Kemal Dağ kontrolündeki servis aracı kullanılamaz hale geldi. Kazada, servis aracında bulunan işçilerden Saliha Ü. ağır yaralanırken, Canan K., Onur Ö. ve Gökhan E. ise hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yerde yatan Saliha Ü.'ye yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada hafif yaralanan vatandaşlar ise farklı ambulanslarla Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İbrahim Furkan Çelik /İHA)