Sancaktepe'de Hurda Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı

Sancaktepe TEM bağlantı yolu kavşağında virajı alamayan hurda yüklü bir kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Sancaktepe TEM bağlantı yolu kavşağında meydana geldi. Ö.D. idaresindeki 34 HEG 532 plakalı hurda yüklü kamyon, viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen kamyon nedeniyle bağlantı yolu bir süre ulaşıma kapandı. Kamyonun kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

