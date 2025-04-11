Sancaktepe'de Fırtına Çatı Uçurdu, Elektrik Kesintisi Yaşandı
İstanbul Sancaktepe'de gece saatlerinde meydana gelen fırtına, bir binanın çatısını uçurdu ve elektrik kesintisine yol açtı. Olay yerine gelen ekipler, önlem almak için elektriği keserek çalışmalara başladı.
Sancaktepe'de çatı uçması elektrik kesintisine neden oldu
İSTANBUL - Sancaktepe'de gece saatlerinde başlayan fırtına çatı uçmasına neden oldu. Uçan çatı sokaktaki elektrik tellerine takılarak elektrik kesintisine neden oldu.
Olay gece saatlerinde Merve Mahallesi Dursun Sokak üzerinde yaşandı. Bir anda başlayan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı aydınlatma direğine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokakta elektriği keserek önlem aldı. Ekiplerinin çalışmaları sonucu çatı kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa