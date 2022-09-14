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Sancaktepe'de elektrikli bisikletin freni boşaldı, 5 kişilik aile kamyonetle çarpıştı

3. Sayfa Haberleri

Sancaktepe'de elektrikli bisikletin freni boşaldı, 5 kişilik aile kamyonetle çarpıştı Sancaktepe'de freni boşalan elektrikli bisiklet üzerinde yolculuk eden 5 kişilik aile kamyonete çarparak yola savruldu.

Sancaktepe'de elektrikli bisikletin freni boşaldı, 5 kişilik aile kamyonetle çarpıştı

İSTANBUL - Sancaktepe'de freni boşalan elektrikli bisiklet üzerinde yolculuk eden 5 kişilik aile kamyonete çarparak yola savruldu. Kazada, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası ailenin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde elektrikli bisiklet ile yolculuk eden 5 kişilik aile, bisiklet freninin boşalmasıyla o esnada cadde üzerinden geçen kamyonete çarparak yola savruldu. Kazada anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

"5 kişilik aile bağırmaya başlamıştı"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan Rıdvan Sarp, "Sokağa çıktığımda kontrolünü kaybeden elektrikli motosiklet üzerinde 5 kişilik aile bağırmaya başlamıştı. O sırada alt yoldan geçen kamyonete çarptıktan sonra ailecek yola savruldular. Çocuklardan biri zaten oldukça uzağa fırladı. Çocuğun durumu kötü görünüyordu. Sağlıkçılara haber verdik. Ambulansla gelip yaralıları götürdüler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Sancaktepe Çocuk 3. Sayfa Haberler

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