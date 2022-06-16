Sancaktepe'de ehliyetsiz görevli yıkamak için aldığı İETT otobüsüyle sokağa daldı: Bir otomobil hurdaya döndü - Haberler

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Sancaktepe'de ehliyetsiz görevli yıkamak için aldığı İETT otobüsüyle sokağa daldı: Bir otomobil hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sancaktepe'de ehliyetsiz görevli yıkamak için aldığı İETT otobüsüyle sokağa daldı: Bir otomobil hurdaya döndü Sancaktepe'de Özel Halk Otobüsü garajında park halinde bulunan bir İETT otobüsünü yıkamak için alan ehliyetsiz yıkama personeli, otobüsün kontrolünü kaybederek sokağa daldı.

Sancaktepe'de ehliyetsiz görevli yıkamak için aldığı İETT otobüsüyle sokağa daldı: Bir otomobil hurdaya döndü

İSTANBUL - Sancaktepe'de Özel Halk Otobüsü garajında park halinde bulunan bir İETT otobüsünü yıkamak için alan ehliyetsiz yıkama personeli, otobüsün kontrolünü kaybederek sokağa daldı. Sokağa dalan İETT otobüsü, bir otomobili hurdaya çevirirken otobüsü süren yıkama personeli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sancaktepe Atatürk Mahallesi Havza Sokakta gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe'de, Özel Halk Otobüsü garajında bulunan İETT otobüslerini yıkamakla görevli yıkama personeli, yıkamak için sürücü koltuğuna oturduğu İETT otobüsü ile kaza yaptı. Ehliyeti olmadığı belirtilen yıkama görevlisi Mehmet Gündüz, garaj içerisinde kullandığı otobüsün kontrolünü kaybederek, garajda park halinde bulunan bir İETT otobüsüne çarptı, otobüse çarpan Gündüz, panikleyerek gaza bastı. Otobüs, garajın etrafında bulunan çitleri yıkarak bir sokağa daldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, sokakta park halinde bulunan bir otomobili, ev ile otobüs arasına sıkıştırarak hurdaya çevirdi.

Kazada İETT otobüsünü süren yıkamacı, otobüs içerisinde yaralandı. Garaj içerisinde bulunan personellerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokak üzerinde çevre emniyeti alırken, itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sancaktepe İETT 3. Sayfa Haberler

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