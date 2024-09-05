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Sancaktepe'de Çatı Katında Yangın Çıktı

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Sancaktepe'de bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sancaktepe'de 5 katlı bir binanın çatı katında bulunan bir dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin güçlükle döndürdüğü daire küle döndü.

Yangın, İstanbul Sancaktepe İlçesi, Atatürk Mahallesi, Ağaç Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın beşinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yanan daireyi söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri apartmanda yaşayanları tahliye etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sancaktepe istanbul Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Güncel Yaşam Olay

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