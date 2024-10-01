Sancaktepe'de İş Yeri Deposunda Yangın Çıktı
Sancaktepe'de bir iş yerinin deposunda yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, alevlerin büyümesini önleyerek çevreye zarar vermemesi için çalışmalarını sürdürdü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.
Sancaktepe'de bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa