Sancaktepe'de bayram öncesi dron destekli denetimlerde sürücülere ceza yağdı Sancaktepe'de TEM otoyolu Çamlıca gişelerde bayram öncesinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sancaktepe'de TEM otoyolu Çamlıca gişelerde bayram öncesinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, TEM Çamlıca gişelerde Kurban Bayramı öncesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. 9 günlük bayram tatili için yola çıkan vatandaşların emniyet şeridini kullanıp kullanmadığı denetlendi. Yapılan denetimlerde, emniyet şeridini kullanan sürücülerin yaptığı ihlaller havadan görüntülenerek fotoğraflandı. Kurallara uymayan sürücüler hakkında bin 823 TL emniyet şeridi ihlali işlemi uygulandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu Sancaktepe Çamlıca 3. Sayfa Haberler

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