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Sancaktepe'de Bataklığa Saplanan Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sancaktepe'de Bataklığa Saplanan Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Sancaktepe'de balık tutmaya giden bir genç, Aydos Millet Bahçesi'ndeki bataklığa saplandı. Çevredeki vatandaşların yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genç adamı merdivenle kurtardı. Genç, kurtarıldıktan sonra sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sancaktepe'de Aydos Millet Bahçesi'nde balık tutmaya gelen genç, göletin karşısına geçmek için yürüdüğü bataklığa saplandı. Belinden aşağısı bataklık içerisinde kalan genç, çevresindeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Bataklığa saplanan genç, itfaiyenin kendisine uzattığı merdivene tutunarak bataklıktan kurtuldu. Bataklıkta mahsur kaldığı anları gazetecilere anlatan Berat Can, "Balık tutmaya geldim, balık oldum" dedi.

Olay, Sancaktepe'de Aydos Millet Bahçesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Millet Bahçesi'nde bulunan gölette balık tutan Berat Can, göletin karşısına geçmek için suyun yanındaki çamurun üzerinde yürümeye başladı. Çamurun bataklık olduğunu fark etmeyen Can, bir anda bataklığa saplanmaya başladı. Beline kadar saplandığı bataklıktan kendi imkanlarıyla çıkamayacağını anlayan Can, çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. O esnada göletin yanında yürüyüşe çıkan bir grup kadın, bataklığa saplanan gencin yardımına koştu. Bataklığa saplanan genci kendi imkanlarıyla kurtaramayacaklarını anlayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bataklığa saplanan genci kurtarmak için kendisine merdiven uzattı. Merdivene tutunan Berat Can yaklaşık yarım saat içerisinde kaldığı bataklıktan kendisini çekerek kurtuldu. Sağlık durumu iyi olan Can daha sonra olay yerine gelen arkadaşlarıyla beraber ayrıldı.

Bataklıkta mahsur kaldığı anları anlatan Berat Can, "Balık tutmaya geldim. Balık olduk, yakalandık. Karşı tarafa geçecektim. 2-3 adım attım, saplandım. Yaklaşık yarım saat orada kaldım. Neyse ki buradan geçenler gördü. Her şey saniyeler içinde oldu. Tek başımaydım buradan geçenler yardımcı oldu. Durumum iyi, bir şeyim yok" dedi.

Bataklıkta mahsur kalan gencin yardımına koşan vatandaşlardan Selin Tan, "Arkadaşlarımla yürüyüş yapıyorduk. Yardım sesleri duyduk. Arkadaşı görünce de durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdik. Yarım saat gibi bir süre bataklıkta kaldı. Kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık ama ne yapacağımızı tam olarak bilemedik. Yanlış bir şey yapmaktan korktuğumuz için ekipleri bekledik. Ekipler de kısa sürede gelince olay çözüme kavuştu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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