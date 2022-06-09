Sancaktepe'de aracına yakıt alıp parasını ödemeden ayrılan şahıs yakalandı - Haberler

Sancaktepe'de akaryakıt istasyonundan aracına yakıt alan sürücü ve ödeme yapmadan istasyondan ayrılan sürücü polis tarafından yakalandı. Şahsın olayda kullandığı araçta takılı olan çalıntı plakanın arızalı ve 2 aydır park halinde olan bir araca ait olduğu belirlendi.

Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda 24 Mayıs tarihinde saat 00.50 sıralarında yaşanan olayda, aracına yakıt alan bir şahıs ödeme yapmadan akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Olayın meydana geldiği iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle, şüpheli şahsın kullandığı araç plakası tespit edildi. Arızalı ve 2 aydır park halinde olduğu belirlenen bir araca ait olduğu belirlenen plakanın çalınarak olayda kullanılan araca takıldığı belirlendi. Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen S.Ö. ve N.Y. isimli şahıslar, aynı gün Sultanbeyli ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden S.Ö. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 25 Mayıs tarihinde adli makamlara sevk edilen N.Y. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa