Sancaktepe'de Alkolmetreye Üflemeyen Sürücüye 26 Bin TL Cezalı Müdahale

Sancaktepe'de Alkolmetreye Üflemeyen Sürücüye 26 Bin TL Cezalı Müdahale
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Sancaktepe'de polis çevirmesine direnen sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti. Direnişi sonucunda 26 bin 558 TL para cezası kesildi ve ehliyeti 2 yıl süreyle alındı.

Sancaktepe'de trafik çevirmesinde alkolmetreye üflemekte direnen sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplere direnen sürücüye 26 bin 558 TL para cezası kesildi.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Aşık Reyhani Caddesi üzerindeki denetlemede çevirmeye giren 34 EB 874 plakalı otomobilin sürücüsü alkolmetreye üflememek için polis ekiplerine direndi. Direnmesinin sebebi olarak üflemeye nefesinin yetmediğini iddia eden sürücüye 26 bin 558 TL idari para cezası kesilirken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Otomobil çekici ile yediemin otoparkına götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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