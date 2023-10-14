Sancaktepe'de alkol alıp kavga eden grup apartman sakinlerini rahatsız etti

Sancaktepe'de bir grup alkol alıp birbirine girdi

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir arkadaş grubu oturdukları dairede önce alkol alıp sarhoş olup kavga ettiler. Durumdan rahatsız olan apartman sakinleri polis ekiplerine şikayetçi oldu.

Olay, saat 02.00 sıralarında İstanbul Sancaktepe ilçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'nde bir apartmanın 4. katında yaşandı. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen 4 kişilik bir arkadaş grubu gece saatlerinde oturdukları evde alkol aldı. Alkolün de etkisiyle bu arkadaş grubu gece geç saatlere kadar bağırıp, ses yapmaya başladı. Kullandıkları alkolün de etkisiyle kendi aralarındaki şakalaşmaları bir anda kavgaya dönüştü. Gruptan bazı kişiler birleşerek içlerinden bir kişiyi dövüp kapıyı da üzerine kilitleyip gittiler. Daireden kavga seslerinin geldiğini duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis ile birlikte balkondan eve girdi. Kanlar içinde, evde kilitli olan sarhoş adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaparken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Seslerden rahatsız olan apartman sakinlerinden bir vatandaş, "Bunlar alem yapıyorlardı içeride, kadında vardı bir tane. Sonra bir ara sesler yükseldi, kavga sesleri gelmeye başladı. Kavga dairenin dışına çıktı. Sonra adamı dövdüler ve kapıyı üstüne kilitleyip gittiler. Kapıyı açmadı içerideki kişi ve daha sonra da ekipler geldi daireye girdiler. Biz birinin ağzı ve burnunun kanlar içinde olduğunu gördük" dedi.