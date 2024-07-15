Sancaktepe'de ahır ve kümes alev alev yandı: 30 tavuk telef oldu

İSTANBUL - Sancaktepe'de gece saatlerinde bir ahırda çıkan yangının büyüyerek kümese de sıçraması ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın söndürülürken olayda 30 tavuğun telef olduğu öğrenildi. Yangına müdahale etmeye çalışan iki kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın saat 01.00 civarında Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre çiftlikte bulunan ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kümese de sıçrayarak büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken olayda yangına kum ve su ile müdahale etmeye çalışan iki kişinin de dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen iki kişi ambulans alınarak tedavi altına alındı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle kümeste 30 tavuğun telef olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine dair inceleme başlattı.