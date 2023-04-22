Sanayi sitesinde yangın çıktı: 2 dükkan ve otomobil kullanılamaz hale geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce eski sanayi sitesi içerisinde bulunan 2 dükkan ve bir otomobil alevlere teslim oldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce eski sanayi sitesi içerisinde bulunan 2 dükkan ve bir otomobil alevlere teslim oldu. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken dükkan ve araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kültür Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 790. Sokak üzerinde bulunan dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madeni yağ satışı yapan dükkanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın oto fren bakımı yapan dükkana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürdü. 2 dükkan büyük hasar alırken bir otomobil yandı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE