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Sanayi sitesinde yangın

3. Sayfa Haberleri

Sanayi sitesinde yangın

Hatay'ın Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir oto elektrik tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir oto elektrik tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sanayi Sitesi içerisinde alevlerin 3 tamirhaneye daha sıçradığı yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

2 saatlik müdahalenin sonundan kontrol altına alınan yangında, alevlerin başladığı oto elektrik atölyesi ve rot balans ayar tamirhanesinde bazı araçlar zarar gördü. Diğer iki tamirhanede ise küçük çaplı maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

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