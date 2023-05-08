Sanayi sitesinde korkutan iş kazası

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde çalıştığı esnada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düşen 23 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Erenler ilçesinde bulunan Modern Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki H.İ.T., çalıştığı esnada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştü. Düşmenin etkisi ile yaralanan gencin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından H.İ.T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAKARYA