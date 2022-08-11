Sanayi bölgesinde 10 kaçak göçmen yakalandı Denizli'de sanayi bölgesinde yakalanan 10 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Denizli'de sanayi bölgesinde yakalanan 10 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Türkiye'ye kaçak yollarla girerek Denizli'de kalan düzensiz göçmenlere yönelik olarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu çerçevede kaçak göçmen ihbarı üzerine Pamukkale ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde bulunan sanayi bölgesinde ekipler faaliyet gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde 10 kaçak göçmen ekipler tarafından yakalandı. Güvenlik güçlerini görünce panik yapan kaçak göçmenler, işlemleri için emniyete götürüldü. Ardından yabancı uyruklu göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü Türkiye Denizli Göçmen 3. Sayfa Haberler

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