Sanal Bahis Operasyonunda 1 Milyon Liralık Vurgun: 3 Kişi Tutuklandı

Sanal Bahis Operasyonunda 1 Milyon Liralık Vurgun: 3 Kişi Tutuklandı
Sivas merkezli 3 ilde düzenlenen sanal bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalanırken, toplamda 1 milyon 30 bin lira dolandırıcılık yapılmıştır. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Sivas merkezli 3 ilde yapılan sanal bahis operasyonunda yüksek gelir aldatmacasıyla 1 milyon 30 bin liralık vurgun yapan 6 kişiden 3'ü, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekipleri, bilişim sistemleri üzerinden banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak vatandaşları dolandıran kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda sosyal medya platformları üzerinden bahis oynatarak yüklü miktarda kazanç elde ettiklerini beyan ederek ilan veren ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik Sivas merkezli olarak Mersin ve Afyonkarahisar'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Yapılan dijital incelemelerde şüphelilerin 14 farklı olayda toplam 1 milyon 30 bin lira haksız kazanç elde ettikleri, çok sayıda kişiye ait görüşme kayıtlarının bulunduğu ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış bahis reklamlarına ait görüntü ve video kayıtları tespit edildi. 6 şüpheliden 3'ü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
