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Sanal Alemde Uyuşturucu Şebekesine Helikopterli Baskın

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Balıkesir merkezli yapılan helikopter destekli narkotik operasyonunda, internet üzerinden uyuşturucu satışı yapan 51 kişi gözaltına alındı. 300 polisin katıldığı operasyon, 3 ay süren çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

Sanal alemde uyuşturucu satan şebekeye helikopterli şafak baskını

Balıkesir'de 300 polisin katılımı ile helikopter destekli narkotik operasyonunda 51 kişi gözaltına alındı

İnternet tabanlı haberleşme platformları kanalıyla uyuşturucu satan 51 kişi, 3 ilde düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı

BALIKESİR - Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa'da 300 polisin katılımıyla yapılan, helikopter destekli narkotik operasyonunda internet tabanlı haberleşme araçları kanalı ile uyuşturucu madde ticareti yapan 51 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şafak operasyonu düzenlendi.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, ayrıca mahalle ve ara sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 52 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 3 farklı şehirde (Balıkesir-İstanbul-Bursa) toplam 44 ayrı adreste operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen şafak operasyonuna 300 personel, 90 ekip, 14 narkotik köpeği ve idarecisi, 8 özel harekat unsuru, 2 çevik kuvvet timi, 7 motosikletli polis timi, 1 helikopter ve 3 İHA (İnsansız Hava Aracı) katıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tahkikata başlanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa

Helikopter Operasyon Balıkesir Güvenlik Narkotik Politika 3-sayfa Hukuk Polis Suç

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