Samsunspor taraftarları, Filistin için dua edip İsrail'i protesto etti

Samsunspor taraftarları, Filistin için dua edip İsrail'i protesto etti
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Samsunspor taraftarları Filistin için dua edip İsrail'i protesto etti.

Samsunspor taraftarları Filistin için dua edip İsrail'i protesto etti.

Samsun'un İlkadım İlçesi Kuşçulu Mahallesi'nde bulunan Samsunspor Taraftar ve Taraftar Grupları Başkanlığı binası önünde toplanan taraftarlar, toplu halde ikindi namazı kılıp daha sonra Filistin'e destek için bir araya gelerek İsrail'i protesto ettiler. Taraftarlar "Özgür Filistin" yazılı tişörtler giydi. Yaklaşık bin taraftarın katıldığı Samsunspor Taraftar Grupları Basın Sözcüsü Ahmet Çağdaş Çatoğlu yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece bir tepki değil, bir vicdan haykırışı dile getiriyoruz. Kalbimizde yıllardır kor gibi yanan bir acı var. İsrail'in işgali altındaki Filistin, her gün yeni bir zulme, yeni bir ihanete şahit oluyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar; masum siviller katlediliyor. Bizler, bu acıları sadece ekranlardan izleyerek sessiz kalamayız. Dualarımız, bir gün Mescid-i Aksa'da özgürce secdeye varmak içindir. Allah bizlere, o mübarek topraklara girmeyi, zalimin zulmünü sona erdirmeyi, gerekirse bu uğurda şehit ya da gazi olmayı nasip etsin. Filistin yalnız değildir. Mescid-i Aksa sahipsiz değildir" diye konuştu.

Programa Samsunspor taraftarlarının yanı sıra MHP Genel Merkez Etik Kurulu Başkanı Hüseyin Ediz, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, MHP İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri de katılarak Filistin'e destek verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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