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Samsunport Limanı'nda elektrik panosunda patlama: 1 yaralı

Samsunport Limanı'nda elektrik panosunda patlama: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsunport Limanı'nda elektrik panosunda meydana gelen patlamada 1 işçi ellerinden ve yüzünden yanarak hastanelik oldu.

Samsunport Limanı'nda elektrik panosunda meydana gelen patlamada 1 işçi ellerinden ve yüzünden yanarak hastanelik oldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Samsunport Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda çalışan işçilerden R.D., güneş enerji sistemiyle ilgili çalışma yaparken elektrik panosunda patlama oldu. Alevlerden yüzünden ve ellerinden yanarak yaralanan R.D. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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