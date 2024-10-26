Samsunlu er şehit oldu

Şırnak'ta görevi başında kalp krizi geçiren Samsunlu Tank Sözleşmeli Er Kander Babür şehit oldu.

Görev yeri Şırnak'ta nöbet sırasında kalp krizi geçiren Samsunlu Tank Sözleşmeli Er Kander Babür tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Nöbet sırasında fenalaşan Kander Babür, üs bölgesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak'tan kalkan helikopter ile Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan yaklaşık 45 dakikalık kalp mesajına cevap vermeyen Tank Sözleşmeli Er Kander Babür, şehit oldu.

Bekar olduğu öğrenilen Babür'ün acı haberi memleketi Samsun'un Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi acı haber sonrası fenalaşarak sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehidin ailesinin bulunduğu eve Türk bayrağı asıldı. - SAMSUN