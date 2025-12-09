Samsun'da domuz alarmı: Avcılığa 'takoz' engeli

Samsunlu çiftçiler bahçelerine ve ekili alanlarına zarar veren domuzlarla baş edemediklerini belirterek domuz avında 'takoz' zorunluluğunun kaldırılmasını istiyor.

Samsun'un kırsal mahallelerinde domuz popülasyonunun hızla artması, çiftçiyi yeniden alarm durumuna geçirdi. Bahçelerine ve ekili alanlarına zarar veren domuzlarla baş edemeyen vatandaşlar, çözümü avcılardan yardım istemekte buldu. Mevcut av düzenlemelerinin sahadaki mücadeleyi zorlaştırdığını belirten avcılar ise domuz avında "takoz" zorunluluğunun kaldırılmasını talep ediyor. Avcılar, takoz sınırlamasının sürüyü durdurmayı güçleştirdiğine dikkat çekti.

"Domuz avında takoz zorunluluğunun kaldırılmasını istiyoruz"

Avcı Murat Onay, her gün birçok farklı mahalleden çağrı aldıklarını belirterek, "Her kırsal mahalleden bize talep geliyor. Avcı sayısı az olduğu için ve biz de her yere yetişemediğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Domuz popülasyonu çok yüksek. Fındığa, mısıra büyük zarar veriyor. Domuzlara istediğimiz mermiyi atamıyoruz, takoz olduğu için atış sınırlı. Yaralı olduğunda üstümüze yürüyor. Bu yüzden Milli Parklar Müdürlüğü'nden domuz avında takoz zorunluluğunun kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

"Takoz sıkıntı"

Avcı Ercan Demir ise popülasyondaki artışın her yıl katlandığını vurgulayarak, "Domuz popülasyonunda aşırı artış var. Her sene daha çok çoğalıyor. Biz mücadele ediyoruz ama yeterli olmuyor. Takoz sıkıntı ama devletin verdiği yetki bu, mecburen kullanıyoruz. Köpekler iz buluyor, biz de domuzun peşine gidiyoruz" diye konuştu. Domuzların verdiği zararın boyutunu anlatan Yüksel Demir de, "Domuzlar her sene çoğalıyor. Biz 15–20 tane vuruyoruz, onlar ertesi yıl 150–200 oluyor. Fındıklara büyük zarar veriyorlar, dibinden sökerek yiyorlar" ifadelerini kullandı. - SAMSUN