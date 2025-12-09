Haberler

Samsun'da domuz alarmı: Avcılığa "takoz" engeli

Samsun'da domuz alarmı: Avcılığa 'takoz' engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un kırsal mahallelerinde artan domuz popülasyonu, çiftçilerin bahçelerine ve ekili alanlarına zarar veriyor. Çiftçiler ve avcılar, domuz avında 'takoz' zorunluluğunun kaldırılmasını talep ederek avcılara gelen yoğun taleple bu sorunu çözmek istiyorlar.

Samsunlu çiftçiler bahçelerine ve ekili alanlarına zarar veren domuzlarla baş edemediklerini belirterek domuz avında 'takoz' zorunluluğunun kaldırılmasını istiyor.

Samsun'un kırsal mahallelerinde domuz popülasyonunun hızla artması, çiftçiyi yeniden alarm durumuna geçirdi. Bahçelerine ve ekili alanlarına zarar veren domuzlarla baş edemeyen vatandaşlar, çözümü avcılardan yardım istemekte buldu. Mevcut av düzenlemelerinin sahadaki mücadeleyi zorlaştırdığını belirten avcılar ise domuz avında "takoz" zorunluluğunun kaldırılmasını talep ediyor. Avcılar, takoz sınırlamasının sürüyü durdurmayı güçleştirdiğine dikkat çekti.

"Domuz avında takoz zorunluluğunun kaldırılmasını istiyoruz"

Avcı Murat Onay, her gün birçok farklı mahalleden çağrı aldıklarını belirterek, "Her kırsal mahalleden bize talep geliyor. Avcı sayısı az olduğu için ve biz de her yere yetişemediğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Domuz popülasyonu çok yüksek. Fındığa, mısıra büyük zarar veriyor. Domuzlara istediğimiz mermiyi atamıyoruz, takoz olduğu için atış sınırlı. Yaralı olduğunda üstümüze yürüyor. Bu yüzden Milli Parklar Müdürlüğü'nden domuz avında takoz zorunluluğunun kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

"Takoz sıkıntı"

Avcı Ercan Demir ise popülasyondaki artışın her yıl katlandığını vurgulayarak, "Domuz popülasyonunda aşırı artış var. Her sene daha çok çoğalıyor. Biz mücadele ediyoruz ama yeterli olmuyor. Takoz sıkıntı ama devletin verdiği yetki bu, mecburen kullanıyoruz. Köpekler iz buluyor, biz de domuzun peşine gidiyoruz" diye konuştu. Domuzların verdiği zararın boyutunu anlatan Yüksel Demir de, "Domuzlar her sene çoğalıyor. Biz 15–20 tane vuruyoruz, onlar ertesi yıl 150–200 oluyor. Fındıklara büyük zarar veriyorlar, dibinden sökerek yiyorlar" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
title