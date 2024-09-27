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Samsun Yakakent'te Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Samsun Yakakent'te Ruhsatsız Tabanca Operasyonu
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Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen polis uygulamasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve 3 bıçak ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakakent'te polis ekipleri tarafından ilçenin huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla gerçekleştirilen yol uygulamasında, iki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde ele geçirilen silah ve mühimmatla birlikte şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Yakakent Güvenlik 3-sayfa samsun Hukuk Polis

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