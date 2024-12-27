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Samsun ve Ankara'da DEAŞ Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun ve Ankara'da DEAŞ Operasyonu: 6 Gözaltı
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Samsun merkezli gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli Samsun'da, 1 şüpheli ise Ankara'da gözaltına alındı. İki kişi serbest bırakılırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli Ankara'yı da kapsayan terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun merkezli Samsun ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da 5, Ankara'da ise 1 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Türk vatandaşı oldukları ve DEAŞ'a elaman kazandırmaya çalıştıkları ileri sürülen 6 kişiden sorguları tamamlanan 2 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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