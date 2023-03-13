Samsun uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu satan S.K. ve Y. C.'yi takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu aracı İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde durduran ekipler, araçta ve şahısların üzerinde yaptığı aramada 4 paket halinde 22,91 gram metamfetamin, 212 adet ecstasy hap, 1,33 gram esrar, 13 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 14 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 26 bin 655 TL ele geçirdi. Gözaltına alınan S.K. ve Y.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Y.C. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN